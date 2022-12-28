В Ставропольском крае оценили перспективы развития местного хоккея

28 дек. 14:55

Работа по созданию профессионального хоккейного клуба в Ставропольском крае ведется продуманно и взвешено. Об этом заявил на брифинге министр физической культуры и спорта края Андрей Толбатов.

Он подчеркнул, что за новую команду cмогут играть местные воспитанники.

"Мы хотим сформировать клуб из числа тех, кто воспитан и тренировался на нашей земле. Пока у нас очень хорошая история с юношеским хоккеем - это наши ребята разных возрастов, которые уже отлично себя показали", - цитирует министра "Победа26".

Толбатов также отметил, что сейчас важно уделить внимание юношеской хоккейной лиге. Те спортсмены, которые сейчас выступают в ней, могут стать ядром профессионального хоккейного клуба региона, добавил он.