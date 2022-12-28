Власти Кубани подводят итоги года

28 дек. 14:50

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сегодня проводит совещание по итогам работы краевых властей в 2022 году, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"2022-й ставил перед нами много новых задач. Но главная цель оставалась неизменной – улучшение качества жизни в каждом муниципалитете края», - отметил глава Краснодарского края, передает "АиФ-Юг".

Ожидается, что с докладами на заседании выступят все вице-губернаторы региона: так, первый замглавы региона Игорь Галась расскажет об основных итогах финансово-экономического развития Кубани в 2022 году. Участники совещания рассмотрят результаты развития социальной сферы, работы в АПК, строительной и других отраслях, - говорится в сообщении.