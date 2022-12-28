Выставка о Карачаево-Черкесии заработала в метро Москвы

28 дек. 14:39

В московском метро открылась бесплатная выставка «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!». Экспозиция выставки, посвященная северокавказской республике, работает на станции «Воробьевы горы».

«Выставка знакомит москвичей и гостей столицы с богатством культуры многонациональной республики, старинными предметами быта, национальными костюмами, музыкальными инструментами, работами мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, художников и дизайнеров», - рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Выставка продлится до 23 января 2023 года.