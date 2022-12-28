В Грозном открыли комплекс зданий для сотрудников Росгвардии

28 дек. 14:33

Сегодня в столице Чечни прошло торжественное открытие комплекса зданий для размещения личного состава управления вневедомственной охраны и ОМОН "АХМАТ-Крепость", в нем приняли участие глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

При возведении комплекса зданий широко применялись новейшие технологии блочно-модульного строительства, ранее успешно освоенные в ходе реализации других инфраструктурных проектов. За последние несколько лет таким способом удалось построить и модернизировать пункты дислокации пяти военных городков и трех лабораторий диагностики новой коронавирусной инфекции, а в течение будущего года в строй намечено ввести еще восемь комплексов различного назначения.

Комплекс возвели для сотрудников управления Росгвардии по Чечне, он включает около 30 сооружений для размещения личного состава ведомства, а на его территории имеется все необходимое для подготовки личного состава.