Зачем России запрет на нефтяной потолок?

28 дек. 15:30

В текущем виде российский запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, установившим ценовой потолок, является в большей степени политическим ответом на санкционное давление, поскольку затрагивает крайне ограниченный круг стран из тех, кто еще закупает нефть в РФ. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сегодня рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя указ президента Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

"Система предельных цен введена G7, Европейским Союзом и Австралией, к ней успела присоединиться Норвегия и планирует присоединиться Швейцария. Однако практически все члены ЕС и G7, кроме Японии, к настоящему моменту ввели еще и эмбарго на российскую нефть. Они покупали нашу нефть только 5 декабря, а завезти ее можно до 19 января 2023, и на этом все. Таким образом, применение системы предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты не имеет смысла ни в G7, ни в ЕС. Более того, она и не была изначально нацелена на рынки Европы и США, ведь система предельных цен подразумевает предоставление услуг по морской транспортировке нефти в третьи страны. То есть даже если бы Россия присоединилась к системе, G7 и ЕС не стали бы нашу нефть покупать", - прежде всего обратил внимание Александр Фролов.



"Таким образом, из стран, которые по-прежнему имеют право импортировать российскую нефть, в системе предельных цен участвует одна лишь Австралия, а все остальные и так у нас ничего не покупают. Австралия же в прошлом году импортировала порядка 300 тыс т российской нефти, что составляет 0,11% от всего экспорта сырой нефти из РФ. Так что запрет на продажу нефть в Австралию почти совсем никак не влияет на российский нефтяной экспорт. В итоге указ и в целом неприсоединение России к системе предельных цен не произведет больше изменений, чем те, которые должны были произойти в рамках эмбарго на российскую нефть и запрета на транспортировку российской нефти западными компаниями, действующее с 5 декабря", - подчеркнул экономист.



Эксперт обратил внимание, что из системы предельных цен и нефтяного эмбарго есть ряд исключений, и с ними сотрудничество будет продолжено. "Япония имеет право покупать российскую нефть с "Сахалин-2", где работает Mitsubishi. Российскую нефть продолжат покупать Чехия, Словакия и Венгрия, импортирующие ее по нефтепроводу "Дружба". По морю до конца 2024 года получит право покупать нашу нефть и нефтепродукты Болгария, которая сейчас не имеет возможности заместить их поставками из альтернативных источников. Вакуумный газойль до конца 2023 года будет закупать Хорватия", - перечислил он.



"Хотя указ президента не ввел каких-то значительных изменений относительно того, что и так произошло в силу эмбарго, но он был необходим. Таким образом Россия отказалась пытаться снизить воздействие эмбарго в краткосрочной перспективе на нашу экономику, не стала присоединяться к системе предельных цен и продолжать пользоваться услугами западных компаний по перевозке морем нашей нефти. Россия не захотела ставить цены на российскую нефть в зависимость от диктата Запада, а также провоцировать конфликт в рамках ОПЕК+, который был бы неизбежен при присоединении РФ к системе предельных цен", - заключил Александр Фролов.