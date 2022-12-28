Евросоюз планирует принять в следующем году новый закон об энергоэффективности

28 дек. 14:12

Европейский союз намерен в 2023 году принять новый закон о повышении энергоэффективности. Об этом пишет брюссельский портал Euractiv со ссылкой на источники.

Они отмечают, что переговоры тормозятся председательствующей в ЕС Чехией, которая не проявляет достаточную гибкость для достижения компромисса. По их словам, Прага, стремилась смягчить принятый французскими предшественниками в июне общий подход, связанный с обязательствами по энергосбережению.

Источник в Европарламенте подчеркнул, что переговорщики уже договорились по "значительному количеству статей" нового законодательного акта, однако теперь дело сводится в основном к политическим вопросам. Участники достигли консенсуса о планах по отоплению и охлаждению, которые должны быть составлены местными властями. Проблема заключается в том, чтобы согласовать их с климатическими целями ЕС.

Еврокомиссия прeдлoжила пeрecмoтрeть дирeктиву ЕС по энeргoэффeктивности в 2021 гoду для ускoрeния дocтижения цeлeвых пoкaзaтeлeй пo энeргocбeрeжeнию к 2030 году. Портал отмечает, что энергетический кризис лишь усилил необходимость в новых законодательных мерах. Ожидается, что переговоры возобновятся в 2023 году, когда председательство в ЕС перейдет к Швеции, передает ТАСС.