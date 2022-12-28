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Песков прокомментировал ответные действия РФ на потолок цен на газ

Песков прокомментировал ответные действия РФ на потолок цен на газ

Москва анализирует ситуацию с введением потолка цен на газ, поэтому говорить об ответных шагах пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется и, разумеется, после того, как анализ будет завершен уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли ожидать появления указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на газ. "Пока об этом говорить преждевременно", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что 19 декабря страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс за тыс куб м с учетом текущего обменного курса евро к доллару), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года.

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