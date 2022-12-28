Крым и Севастополь стали аутсайдерами рейтинга российских регионов

28 дек. 14:17

Севастополь занял 66 место в итоговом рейтинге российских регионов за 2022 год, который составили в РИА Рейтинг.

Город федерального значения обогнали почти все субъекты ЮФО: Краснодарский край – на 11 месте, Ростовская область расположилась на 15 строчке, Волгоградская область – на 32, Адыгея – на 60. Позади Севастополя лишь двое соседей: Крым и Калмыкия, которые разместились на 69 и 70 строчках соответственно, - передает "АиФ-Крым".

В основе исследования – средние баллы, полученные регионами в ключевых рейтингах агентства: это качество жизни, социально-экономическое положение, финансовое благополучие населения, рынок труда, научно-техническое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

И хотя по качеству жизни Севастополь занял 24 место, остальные итоги оказались неутешительными: оставляет желать лучшего финансовое благополучие населения – 67 строчка рейтинга, приверженность ЗОЖ – 69 место, социально-экономическое положение - 64 место. Тем не менее, город оказался в тройке лидеров по динамике промышленного производства (рост 18,3%) и по производству в обрабатывающей отрасли (рост 25,3%).

Лидерами итогового рейтинга по стране стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и ХМАО-Югра.