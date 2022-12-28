Внутренний региональный продукт демонстрирует рост

28 дек. 14:08

Внутренний региональный продукт Краснодарского края в 2022 году составляет 3,5 трлн рублей, что на 500 млрд рублей выше показателя 2021 года, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Если посмотреть цифры, у нас внутренний региональный продукт в этом году составил 3,5 трлн рублей, а в прошлом году он был 3 трлн рублей, за этот год мы "подросли" на 500 млрд рублей", - сказал он, подводя итоги работы исполнительных органов Краснодарского края в 2022 году.

В свою очередь первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась в ходе выступления отметил, что, несмотря на серьезные внешние вызовы, в уходящем году экономика Краснодарского края сохранила стабильность.