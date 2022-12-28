В 2023 году на Кубани стартует строительство комплексов по переработке ТКО

28 дек. 13:52

Компания "РТ-Инвест" в 2023 году начнет строительство первых трех комплексов по переработке отходов в Краснодарском крае, сообщил в генеральный директор компании Андрей Шипелов.

"Краснодарский край - одна из самых популярных зон отдыха в России. В год регион генерирует порядка 2,5 млн т отходов, и порядка 99% всех отходов региона захоранивается на полигонах. Первым этапом создания комплексной системы обращения с отходами на Кубани станет организация их раздельного сбора и возведение объектов по переработке. В 2023 году начнется строительство комплексов по переработке отходов в Крымском, Усть-Лабинском районах и станице Ленинградская. Под эти объекты уже выделены земельные участки, начато проектирование", - сообщил Шипелов, передает "Интерфакс".

На втором этапе такие же полигоны будут построены в Сочи и Туапсе. Сейчас там ведутся организационные работы, а общий объем инвестиций в проект составит 27 млрд рублей. После реализации первого этапа, а именно строительства пяти комплексов, край будет перерабатывать до 34% всех отходов.

Суммарная мощность пяти комплексов по переработке отходов составит 1,5 млн т в год.