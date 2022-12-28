Винер: Азиатские игры могут заменить Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила о том, что российские спортсмены могут показать на Азиатских играх историю, сравнимую с Олимпийскими играми.
"Можно сделать альтернативные Олимпийским играм Азиатские игры, потому что Олимпийские игры - Греция, но в Азии тоже были потрясающие соревнования. Мы там тоже можем показать историю, которую можно было бы сравнивать с Олимпийскими играми", - сказала она.
Напомним, что в начале декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) выступил на саммите с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.