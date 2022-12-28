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И.о. главы министерства финансов Ингушетии стал Вышегуров

И.о. главы министерства финансов Ингушетии стал Вышегуров

Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Тамерлан Вышегуров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сентябре 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил Вышегурова исполняющим обязанности советника главы республики.

У Вышегурова два высших образования. В 2000 году окончил Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Экономика и управление аграрным производством ", а в 2010 году - Московский институт комплексной безопасности по специальности "Юриспруденция".

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