В КБР ликвидировали двух готовивших теракт боевиков

28 дек. 13:14

В Кабардино-Балкарии ликвидировали двух боевиков, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Уточняется, что злоумышленники готовили теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, после чего собирались планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях.

«Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика злоумышленники «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы».

В спецслужбе сообщили также, что, они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в исправительной колонии № 3 в Кабардино-Балкарии. По факту возбуждено уголовное дело.