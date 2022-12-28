В астраханской школе назревает ЧП

28 дек. 12:54

Неизвестный угрожает учителям и директору астраханской школы: он создал страницу в одной из социальных сетей, где опубликовал видео с искаженным голосом, в котором озвучивает свои требования.

Угрозы адресованы школе №39 в микрорайоне Казачий. Неизвестный на видео утверждает, что 28 декабря устроит "сюрприз", и, судя по всему, речь идет об открытии стрельбы. Избежать этого, по словам злоумышленника, можно, только если из школы отчислят одного из учеников, который якобы торгует в ней наркотическими веществами, - передает "АиФ-Астрахань".

Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, в состав которой включены и сотрудники по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют все подробности и проводят необходимые действия для обеспечения безопасности, - сообщили в пресс-службе полиции.