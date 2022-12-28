В Азербайджан из Кыргызстана по воздуху доставлены 100 яков

28 дек. 12:51

Авиакомпания Silk Way West Airlines в рамках проекта по реинтродукции дикой природы компания благополучно доставила 100 яков из Кыргызстана в Азербайджан.

Яки были отправлены из Бишкекского международного аэропорта Манас в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев. Транспортировка проведена по заказу Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Многолетний опыт экипажа и грузчиков в сфере перевозке животных позволил благополучно доставить всех яков в Бакинский аэропорт. Затем животные были перевезены на новые пастбища на грузовиках.

Животные были помещены в кондиционируемую и вентилируемую среду с комфортной температурой. Яков перевозили в специально спроектированных клетках, чтобы минимизировать риск получения травм во время полета. Весь полет за состоянием яков наблюдали ветеринары.

"Мы гордимся тем, что участвуем в подобных проектах, способствуя сохранению устойчивости и биоразнообразия окружающей среды во всем мире. Благодаря опытной команде и сопровождающим ветеринарам мы смогли безопасно перевезти яков в их новый дом в Азербайджане", - сказал Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines по странам СНГ и Центральной Азии.

Компания имеет большой опыт перевозки животных (альпаки, лошади, зубры, кенгуру, собаки) в соответствии со всеми стандартами IATA.

Silk Way West Airlines была основана в Баку в 2012 году, маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.