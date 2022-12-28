Набережную в Ардоне украсил «Скифский котел»

28 дек. 12:38

В североосетинском Ардоне открыли обновленную набережную реки Таргайдон, а также на ее территории установили трехметровый «Скифский котел».

«Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря победе города в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Уточняется, что на территории площадью более 6 гектаров установили детский игровой и спортивный комплексы, фонтан из гранита, ландшафтный амфитеатр, летнюю эстраду, навес для настольных игр и оборудовали велодорожку.

Особым объектом на обновленной набережной стала скульптура в виде скифского котла с барельефными изображениями. Диаметр и высота котла – три метра, материал – бронза.