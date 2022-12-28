Турция и Израиль восстановили отношения. Что дальше? 

28 дек. 12:30

Накануне в процедуре восстановления дипломатических отношений Турции и Израиля была поставлена протокольная точка: израильский посол Ирит Лиллиан вручила верительные грамоты турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану а в Тель-Авив вернулся в статусе посла Шакир Озкан Торунлар, ранее работавший генконсулом Турции в Иерусалиме. Эти события стали возможны благодаря позитивным переменам во внешнеполитических позициях обоих государств, занимающихся в настоящее время всемерным укреплением региональных связей с соседями.



Как с сегодняшнего дня будут строиться отношения Турции и Израиля, вновь соединенных нормальными межгосударственными контактами? Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с руководителем Отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрием Марьясисом и научным сотрудником Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директором Центра изучения современной Турции Амуром Гаджиевым.



Дмитрий Марьясис ожидает, что инициатива в дальнейших турецко-израильских отношениях будет принадлежать Анкаре. "Многое будет зависеть от Турции. Стоит ожидать, как минимум, стабильных контактов на политическом уровне, может быть, попыток решения каких-то проблем региона на уровне обсуждения. То есть Турция и Израиль будут обсуждать ситуацию в Киеве, ситуации в палестино-израильском треке, ситуацию в Ливии и в каких-то других очагах напряженности. Возможны координированные дипломатические усилия", - прежде всего сказал он.



"В экономике отношения не нуждаются в восстановлении, поскольку все последние годы они и так более или менее продолжались, несмотря на политическую нестабильность – не достигали высочайших уровней, но и не прекращались. На фоне улучшения общего климата в двусторонних отношениях стоит ожидать и роста экономического взаимодействия, но нужно посмотреть на то, как в Турции отреагируют на начало работы нового израильского правительства с крайне правыми консервативными партиями. Пока неясно, насколько турецкая власть будет готова принимать те действия, которые станет предпринимать новое правительство Израиля. Тем не менее, обмен послами – четкий знак повышения уровня предсказуемости и стабильности двусторонних отношений", - подчеркнул Дмитрий Марьясис.



Амур Гаджиев, в свою очередь, ожидает, что коалиция Партии справедливости развития и Партии национального движения в Турции будет вести сдержанную политику по вопросу развития отношений с Израилем. "Да, теперь дипломатические отношения восстановлены, но маловероятно, что за этим последует всплеск развития турецко-израильских связей. Настроение в отношении Израиля в турецком обществе формируется главным образом за счет электората правящей коалиции в лице ПСР и ПНД, а оно более консервативно в своем мировоззрении, что так или иначе отражается и на внешней политике государства. Гибель 10 мая 2010 года 10 турецких граждан на "Мави Мармара" остается в памяти турецких граждан, в частности у той ее части, которая близка к консервативным силам, имеющим доминирующие позиции", - напомнил он.



"С другой стороны, мы знаем, что в следующем году в Турции состоятся президентские выборы. Страна фактически вошла в режим предвыборной гонки, и в таких условиях, некоторые внешние политические действия так или иначе отражают внутриполитические тенденции. Отсюда и полное восстановление дипломатических отношений Турции с Израилем: оно потребовалось для решения определенных внутриполитических задач. Однако, исходя из ситуации внутри страны, какой-то всплеск в развитии турецко-израильских отношений прогнозировать сложно", - сообщил Амур Гаджиев.



Дмитрий Марьясис предложил подождать с прогнозами до тех пор, когда новое правительство Израиля проявит себя в полную силу. "Встречаться турецким властям с уходящим правительством Израиля бессмысленно, оно ведь лишится власти со дня на день. А новому надо дать прийти в себя и поработать. Вряд ли глава МИД или премьер-министр Израиля свой первый иностранный визит совершат в Турцию – скорее они полетят в США и Европу. В ближайшее время можно ожидать только обмена визитами на уровне замминистров иностранных дел или министров, например, экономики. Высшее политическое руководство двух стран вряд ли будет сейчас обмениваться визитами", - заключил востоковед.



Амур Гаджиев согласился с ним, отметив, что визиты на высшем уровне уже состоялись в этом году. "Острой необходимости в повторном обмене визитами я не вижу. Нормализация отношений протекает естественным образом, и стоит ожидать, что дальнейшее их развитие будет двигаться в рабочем порядке. Для этого уже не требуются ни взаимные, ни односторонние визиты на высоком и высшем уровнях. Дальше контакты будут осуществляться без особого афиширования, хотя и с подчеркиванием с обеих сторон, что турецко-израильские связи входят в состав внешнеполитических стратегий, нацеленных на нормализацию взаимодействия в регионе", - резюмировал тюрколог.