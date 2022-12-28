Пять улиц в Краснодаре останутся без воды

28 дек. 12:27

Спецтехника откачивает воду на пяти улицах Краснодара после прошедшего в ночь на среду дождя, информирует пресс-служба городской администрации.

"На дорогах работает водооткачивающая техника. В Краснодаре с ночи 28 декабря идет дождь, по прогнозу синоптиков, осадки продолжатся в течение дня. Сейчас спецтехника откачивает воду по улицам Тенистой, Мусоргского, Ивановской и на Бульваре Строителей", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков, в Краснодаре ожидается облачная погода, возможен дождь. Столбики термометров будут подниматься до 7-8 градусов выше нуля.