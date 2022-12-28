В Баку проходит выставка карабахских ковров

28 дек. 12:19

В галерее NUR Art House в Баку сегодня открылась выставка, посвященная карабахским коврам "Qarabağ xalçaları: tarixdən gələcəyə ötürülən həqiqət" ("Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее"), которую организовали Общественное объединение "Азербайджанские ковроделы", НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House.

На открытии выставки выступил директор Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, который сообщил, что сегодня организации исполняется 16 лет, и за эти годы Arts Council Azerbaijan реализовала множество проектов с азербайджанскими и зарубежными деятелями культуры и искусства, а также вошла в состав международной организации World Crafts Council Europe.

"Месяц назад мы приняли участие в мероприятии в Венеции, где познакомились с представителями этой организации. Отправили заявку, и нас приняли. Для нас это было очень важно. В целом в ее состав входят организации из 35 стран. Их целью является создание возможностей для развития ремесленников из разных уголков мира. Теперь и азербайджанские мастера смогут участвовать в зарубежных проектах, представлять свои работы, участвовать в тренингах", - рассказала представитель World Crafts Council Europe в Баку Сона Гулиева, передает Sputnik Азербайджан.

Нынешняя выставка, посвященная карабахским коврам, стала первым проектом организации, реализованным в составе World Crafts Council Europe. В ее экспозиции представлены старинные ковры из частных коллекций, относящиеся к XVII–XVIII векам. Они были приобретены на разных международных аукционах. Также в экспозиции представлены работы известного художника Эльдара Гаджиева. Многие из них посвящены победе Азербайджана в Отечественной войне, толерантности азербайджанцев, - рассказала заместитель председателя Общественного объединения "Азербайджанский ковер" Гюнель Асланова.

Выставка продлится до 3 января.