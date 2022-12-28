В Ставропольском крае в следующем году откроют восемь мобильных ФАПов

28 дек. 12:18

В 2023 году в ряде округов Ставропольского края построят восемь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в комитете края по государственным закупкам.

ФАПы появятся в Кочубеевском, Шпаковском, Изобильненском, Курском, Новоалександровском округах. Как отмечается, их смонтируют из быстровозводимых модульных конструкций.

В пунктах разместят кабинеты для врачебного приема пациентов, хранения лекарств, процедурные кабинеты и гардеробные. Их также оборудуют поручнями для маломобильных граждан, передает "Интерфакс-Юг".