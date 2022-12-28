Кому может быть опасен консервированный горошек

28 дек. 12:09

Полезные и вредные свойства консервированного зеленого горошка назвали эксперты Роспотребнадзора, пишет «Доктор Питер».

Прежде всего, россиянам напомнили, что лучший горошек изготавливается в июне-июле, тогда горох самый свежий и молодой. Не рекомендуется покупать консервированный горошек, изготовленный из сухого зерна, в нет почти не остается полезных свойств.

Банка не должна быть вздута, повреждена, не должно быть ржавчины.

Польза гороха для кишечника кроется в пищевых волокнах, которыми он богат. Клетчатка содержит пектин, необходимый для нормальной кишечной флоры, а также помогающий бороться со стрессом. Горошек - кладезь аскорбиновой кислоты, витамина А, К и группы В, также в нем есть магний, фосфор, калий, железо.

Кроме того, горох богат полифенолами, поэтому его можно считать антираковым продуктом.

Горошек низкокалориен (60 ккал на 100 г), но все же опасен для тех, кто сидит на диете: в горохе много крахмала, который превращается в глюкозу.