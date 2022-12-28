Сочинский нацпарк закрыли из-за грядущего шторма

28 дек. 11:31

Из-за штормового предупреждения Сочинский нацпарк закрыли для посещения, - сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".

Для туристов закрыты все объекты показа - руководство парка попросило их воздержаться от прогулок в лесу и рядом с реками, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, синоптики предупредили о ливнях и снеге в Сочи 28 декабря. В предгорной зоне также ожидаются осадки, которые к вечеру перейдут в дождь со снегом и мокрый снег. Ожидается до 15-18 м/с усиление северо-западного ветра.