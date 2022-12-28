Коронавирус подхватили еще 6 202 россиянина

28 дек. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 6 202 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 873, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 176. В Краснодарском крае - 62, в Ставропольском крае - 50, в Крыму - 29, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 0, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 781 026.

Госпитализированы за сутки 1 113 человека. Выздоровели за сутки 8 110 человека, с начала пандемии - 21 184 777.

Умерло за сутки 56 человек, за все время - 393 548.