Попова оценила ситуацию с гриппом и ковидом в России

28 дек. 11:11

Ситуация с гриппом и коронавирусом в России находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, достаточно лишь соблюдения некоторых мер.

"Мы можем сказать сегодня совершенно четко, в том варианте, в котором сегодня распространяется и присутствует в популяции и коронавирус, и грипп, говорит о том, что мы ситуацией управляем, нам не требуется принимать каких-то экстраординарных мер", - рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Далее Попова отметила, что в настоящее время делается все, чтобы не допустить развития эпидситуации. К примеру, "разобщение школьников, если присутствует высокая заболеваемость в классе", объяснила глава ведомства.