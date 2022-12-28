Вода вернулась к жителям восьми районов Сочи

28 дек. 11:08

Сочинские коммунальщики полностью восстановили водоснабжение жителей города после крупномасштабных работ на магистральных водоводах в Адлерском и Хостинском районах, - сообщает пресс-служба МУП Сочи "Водоканал".

"Завершить весь необходимый комплекс мероприятий удалось на 24 часа раньше заявленного времени", отметили в пресс-службе, подчеркнув, что аварийные бригады горводоканала работали в круглосуточном режиме, передает "Интерфакс".

Напомним, в в Адлерском районе Сочи оползень разрушил магистральный водовод. Без воды оставались жители восьми районов курорта.