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Россия не будет вводить ограничение на экспорт красной икры

Россия не будет вводить ограничение на экспорт красной икры

Росрыболовство не будет ограничивать экспорт красной икры, на внутреннем рынке не ожидается дефицита этого деликатеса, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

"Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались", - заявил Шестаков на пресс-конференции.

Росрыболовство в сентябре направило в Минсельхоз РФ предложения по ограничению экспорта красной рыбы и красной икры из-за низких прогнозов вылова. В конце октября министерство решило, что ограничение вводиться не будет, так как отсутствует критический недостаток этой продукции на внутреннем рынке.

Прогноз по вылову лососевых на 2023 год появится к апрелю, добавил Шестаков.

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