Россия не будет вводить ограничение на экспорт красной икры

28 дек. 11:05

Росрыболовство не будет ограничивать экспорт красной икры, на внутреннем рынке не ожидается дефицита этого деликатеса, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

"Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались", - заявил Шестаков на пресс-конференции.

Росрыболовство в сентябре направило в Минсельхоз РФ предложения по ограничению экспорта красной рыбы и красной икры из-за низких прогнозов вылова. В конце октября министерство решило, что ограничение вводиться не будет, так как отсутствует критический недостаток этой продукции на внутреннем рынке.

Прогноз по вылову лососевых на 2023 год появится к апрелю, добавил Шестаков.