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Россия начнет 2023 год без локдаунов и ограничений

Россия начнет 2023 год без локдаунов и ограничений

В новый 2023 год Россия входит без каких-либо локдаунов и ограничений, сказала в эфире канала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений", - заявила она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор призывает граждан заботиться о своем здоровье.

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