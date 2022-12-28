Казахстан наращивает число авиарейсов в ОАЭ на новогодние праздники

28 дек. 10:51

Количество рейсов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) увеличивается, - сообщили в пресс-службе министерства индустрии и индустриального развития.

"Комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с авиационными властями ОАЭ, на период праздничных дней и каникул, в целях снижения стоимости авиабилетов было принято решение об увеличении количества рейсов", - подчеркнули в комитете гражданской авиации, передает Sputnik Казахстан.

С 29 декабря 2022 года по 14 января 2023 года авиакомпания Fly Dubai планирует выполнение дополнительных 10 рейсов по маршрутам Астана – Дубай и Алматы – Дубай.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа "Боинг 737".

"Увеличение количества рейсов способствует дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ", - отметили в ведомстве.