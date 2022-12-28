Французские политики призвали Макрона вторгнуться в Азербайджан

28 дек. 10:30

В газете Le Monde сегодня было опубликовано открытое письмо 11 французских политиков к президенту Эммануэлю Макрону с призывами взять под протекторат Армению и вторгнуться в Азербайджан для захвата Карабаха.

Под письмом подписались президент Французской республиканской партии Эрик Чотти, генсек Социалистической партии Франции, депутат Оливье Фор, президент Объединенной партии демократов и независимых, сенатор Эрве Марсель, генсек Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, председатель комитета по иностранным делам, обороне и ВС Сената Кристиан Камбо, председатель фракции республиканцев в Сенате Бруно Ратайо, председатель фракции коммунистов в Сенате Элиан Асасси, председатель комитета по экологии в Сенате Гийом Гонтар, председатель фракции социалистов-экологов в Сенате Патрик Каннер, председатель группы дружбы "Франция-Армения" в Сенате Жильбер-Люк Девиназ и сенатор Пьер Узулия.

Иными словами, письмо написали те же люди, что приняли резолюцию с требованием к правительству Франции признать государственность сепаратистского проекта, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Те же люди, что ранее призвали Елисейские поля ввести санкции против Баку – лоббисты интересов французской общины армянской диаспоры. Их должности показывают, насколько велико в настоящее время влияние на местных политиков националистической части диаспоры, настроенной на повторную оккупацию территорий Азербайджана.

В открытом письме купленные армянскими националистами политики требуют от Макрона "обеспечения безопасности Армении" и исключения Карабаха из суверенитета Азербайджана. Баку в документе стандартно обвинен во всех преступлениях, которые в действительности в течение трех десятилетий совершал на азербайджанской земле Ереван, из чего делается вывод, что Франция не может не вмешаться ввиду "многовековых культурных, политических и экономических нитей" между страной и армянским народом, "нашим маленьким союзником Арменией".

Помощь Армении в разжигании новой войны с Азербайджаном в письме включена в число "фундаментальных ценностей, незыблемых принципов, которые нас объединяют и делают великой и красивой нацией Франции". В меры, которые политики-лоббисты хотят применить к Баку, входит: официальное осуждение, введение санкций ЕС и США, иск в Международный уголовный суд о направлении в Азербайджан миротворцев ООН, вторжение в Карабахский экономический район, нелегальный запуск построенного оккупантами аэропорта у Ханкенди и де-факто закрытие неба над Карабахом для Азербайджана.

По словам лоббистов, если Макрон сделает так, как хотят армянские националисты во Франции, он докажет миру, что "Франция велика и верна мировым ценностям, своему моральному долгу и чести и может избавиться от недальновидных политических или экономических стратегий для защиты своих гуманистических идеалов, которые являются основой нашей нации".