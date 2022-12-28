В "Аэрофлоте" назвали число самолетов, арестованных за рубежом

28 дек. 10:37

За границей из-за международных санкций арестовано 13 из 357 самолетов авиакомпании "Аэрофлот", рассказал гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью РБК.

"На текущий момент в группе "Аэрофлот" числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России", - сообщил он.

Александровский уточнил, что большая часть самолетов была арестована во время прохождения планового техобслуживания или выполнения международных рейсов.

Из 357 самолетов компании двойной регистрации не имеют 89, компания работает над увеличением их количества. "Но нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов. Есть целый ряд других ограничений, связанных с международными перевозками. Кроме просто двойной регистрации есть американские "черные списки". Есть ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%" - продолжил он.

По его словам, сегодня открытие нового международного направления является непростым делом. "Есть ограничение по международным полетам, связанное с обслуживанием воздушных судов, - это заправка, наземное обслуживание. Тебя просто могут не заправлять", - сказал гендиректор "Аэрофлота".