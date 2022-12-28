Скорая во Владикавказе ехала к заболевшему старику 3,5 часа

28 дек. 10:25

Скорая помощь во Владикавказе ехала к 80-летнему пациенту с температурой 38,9 дольше трех часов, - сообщила в Telegram-канале "Букет из черемши" журналист Алина Джикаева.

Она написала обращение к Минздраву Северной Осетии, в котором попросила, чтобы ее 80-летнему дедушке оказали медицинскую помощь. Тот слег с высокой температурой и периодически терял сознание. Она вызывала врача в 21:00, затем – в 22:15, затем – каждые полчаса. Диспетчер не смог объяснить, по какой причине бригада не приезжает. Врачей пришлось ждать три часа 25 минут.

"Вспоминаем, что норматив времен приезда для скорой помощи – 20 минут, а для труднодоступных местностей – 60 минут. Пациент не виноват, что штат не укомплектован, машины в плохом состоянии, к периодам ухудшения эпидемиологической ситуации не готовятся. Ответственность несут исключительно органы власти. Дедушке повезло с внучкой, которая имеет возможность позвонить министру и вмешаться, а что делать тем, кто такого административного ресурса не имеет?" – возмутилась Джикаева.