Володин назвал сроки повышения МРОТ и прожиточного минимума

28 дек. 10:08

Размер минимальной оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум повысится с 1 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в новом году появится "золотой стандарт" школьного образования - федеральные общеобразовательные программы, и в силу вступит закон о едином пособии на детей.

"С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", - сказал он.