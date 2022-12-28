Половина россиян проведет новогодние праздники перед телевизором

28 дек. 10:09

Опрос ВТБ показал, чем россияне собираются заниматься в предстоящие новогодние праздники, пишет ТАСС.

"Самые популярные занятия россиян на новогодних каникулах - просмотр ТВ, фильмов и компьютерные игры (49%), а также поход в гости (35%) и поездки за город (16%)», - говорится в сообщение.

Несмотря на близость Нового года, 13% пока не определились с планами. Кататься на лыжах и заниматься другими зимними видами спорта намерены 12% опрошенных, путешествовать по России - 6%, за границу на праздники отправится 2% россиян.

Новый год отмечать 70% россиян будут дома, а 11% отправятся в гости, в основном молодежь до 24 лет. "Лишь небольшое число россиян планирует встречать Новый год вне дома и не в гостях: 4% на праздничную ночь отправятся за город, 3% - в другой город и 2% - в кафе или ресторан. По сравнению с прошлым годом планы россиян на новогоднюю ночь практически не изменились", - рассказали аналитики ВТБ.

Большинство россиян на празднование Нового года планирует потратить столько же, сколько в прошлом году, при этом тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается их сократить, - больше, чем год назад.

Опрос был проведен в декабре в городах России с населением 100 тыс человек, в нем приняли участие свыше 1,5 тыс клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.