Минэнерго Турции уточнило резервы месторождения "Сакарья"

28 дек. 10:03

По выводам специалистов одной из ведущих компаний данной сферы DeGolyer & MacNaughton объем резервов месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигает 710 млрд кубометров газа, - сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Продолжается укладка и тестирование трех подводных трубопроводов с черноморского месторождения. Строительство основного газопровода, протяженностью в 170 км, завершено. Также, на 85% завершены работы по строительству компрессорной станции на суше", - отметил Донмез, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Эта компрессорная станция на первом этапе будет подавать в газораспределительную систему страны по 10 млн кубометров газа, а в дальнейшем показатель достигнет 40 млн, - Минэнерго пояснил глава турецкого Минэнерго.

Сейчас на месторождении "Сакарья" пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году, - добавил министр.