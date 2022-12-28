Стали известны самые непопулярные профессии года в России

28 дек. 9:28

В 2022 году самыми непопулярными профессиями в России стали токари, врачи и дворники. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом hh.ru.

Так, на токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, а на врачей и дворников — по 0,8.

Наименее востребованными в текущем году также стали позиции главных врачей и заведующих отделением (0,9 резюме на вакансию), машинистов (1,0), агрономов (1,0), слесарей (1,1), поваров (1,1), зоотехников (1,2) и сварщиков (1,2).

Самой же высокой популярностью среди россиян пользовалась профессия бортпроводника (свыше 900 резюме).

В ТОП-10 по популярности также входят: data-scientist (90 резюме на вакансию), механик (55,7), бизнес-аналитик (49,4), лаборант (45,8), методист (45,4), комплаенс-менеджер (43,7), специалист по взысканию задолженности (38,5), инженер ПНР (37,4) и BI-аналитик (36,3).