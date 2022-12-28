Автомобили Красного Креста транспортировали по Лачинской дороге троих тяжелобольных

28 дек. 9:38

В среду утром по Лачинской дороге в очередной раз без каких-либо препятствий проехали три автомобиля Международного комитета Красного Креста (МККК).

Сообщается, что в одном из автомобилей Красного Креста в Армению были перевезены трое тяжелобольных пациента армянского происхождения.

Напомним, на Лачинской дороге 17-й день проходит мирная акция азербайджанских экоактивистов, они выступают против экологического терроризма и незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых.

Ранее этим утром по дороге проехал автомобиль снабжения, принадлежащий российским миротворцам. Это еще раз показывает, что участники акции не перекрывают дорогу, как об этом пишут армянские СМИ.