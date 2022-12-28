Иран претендует на роль регионального лидера в фармацевтике

28 дек. 9:35

Иран намерен стать региональным центром фармацевтической промышленности: местный фармсектор сейчас удовлетворяет потребности страны в лекарствах на 95%, - заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Это позволяет превратить ИРИ в региональный центр производства и распространения препаратов, - пишет иранское информационное агентство Tasnim.

Ранее председатель Ассоциации импортеров и экспортеров в здравоохранении России Дмитрий Омутных заявлял, что иранские фармацевты могут обеспечить значительную часть потребностей в лекарствах российских аптек.

"Иран, безусловно, может закрыть очень многие наши позиции - от аптечной сети, то есть товаров для повседневного применения, до более сложных сфер", - заявил он, отметив, что иранская фармацевтика может как заполнить полки наших аптек, так и занять свое место в стационарном лечении.