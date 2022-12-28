Орешкин ждет серьезного ускорения экономической динамики в России в начале 2023 года

28 дек. 9:18

В начале грядущего года в России может значительно ускориться экономическая динамика, такое мнение выразил в интервью телеканалу РБК помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что Россия заканчивает год с инфляцией ниже целевого уровня после весеннего всплеска. "У нас не такой сильный внутренний спрос, и в декабре мы имеем около 5% номинального роста спроса, что очень важно - есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться", - заявил Орешкин.

В стране сформировался довольно большой нереализованный потенциал роста денежной массы, считает он. С начала 2022 года денежная масса выросла примерно на 13 трлн рублей - на 20%, основной рост пришелся на счета предприятий. "С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий - 8 трлн рублей, 34%. Довольно большой объем средств, который пока еще в экономику не идет. Накопленный объем средств на корпоративных счетах сейчас шаг за шагом начнет приходить в экономику - через рост заработных плат, через новые инвестиции, через пополнение запасов", - пояснил помощник российского лидера. По его словам, это даст "хороший импульс в начале следующего года", тренд по позитивной динамике, который еще робкий, уязвимый, сформирован, "эти фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет".