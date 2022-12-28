В праздники автомобили на Крымском мосту будут досматривать быстрее

28 дек. 9:16

Власти примут меры в период новогодних праздников по увеличению скорости досмотра автомобилей для движения по Крымскому мосту, - сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

"В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники будут увеличены штатная численность сотрудников и количество пунктов досмотра со стороны Краснодарского края с целью увеличения скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Досмотр проводится на подходах к мосту. Легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает его время, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и проходят досмотр значительно быстрее.

Все новогодние праздники Крымский мост будет работать в штатном режиме, о временной приостановке движения сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно, - добавили в министерстве.