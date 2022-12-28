В Узбекистане повышают минимальный возраст для покупки алкоголя и табака

28 дек. 8:48

Алкоголь, табачная продукция и устройства для употребления табака и никотина в Узбекистане будут продаваться лицам старше 21 года.

Увеличение минимального возраста для покупки алкоголя и табака с 20 до 21 года одобрил сенат республики в ходе пленарного заседания.

Также внесены поправки в закон о запрете на продажу алкогольной и табачной продукции возле школ, спортивных и религиозных учреждений.

Кроме того, новый закон запрещает продажу алкоголя и табака посредством выносной торговли: с рук, лотков, из корзин, ручных тележек. Так законодатели планируют избавиться от мелких торговцев, продающих сигареты возле школ. Также в Узбекистане запретили продажу алкоголя и табака в торговых автоматах и через электронную коммерцию.

Документ ожидает подписи президента республики. Он вступит в силу через три месяца после подписания.