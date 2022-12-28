Врач перечислила витамины, которых не хватает зимой

28 дек. 8:34

Витамины, которых может не хватать в зимнее время, назвала руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова, пишет Lenta.ru.

В первую очередь дефицит солнечного света приводит к нехватке витамина D. Диетолог советует не увлекаться приемом «солнечного» витамина в капсулах, а почаще подставлять лицо и кисти рук зимнему солнцу на несколько минут.

Также зимой может наблюдаться недостаток витаминов А, С и группы В. Чтобы их восполнить врач рекомендует выбирать не БАДы, а разнообразное питание.