Фармрынок России в 2023 году могут ждать дефициты вакцин, онкопрепаратов и диагностических реагентов

28 дек. 8:11

В новом году отечественный фармацевтический рынок после ухода иностранных производителей столкнется с нехваткой некоторых препаратов, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

"В 2023 году Россия как никогда будет нуждаться во многих фармацевтических продуктах, которые заменили бы те, что поставлялись крупными международными фармкомпаниями, ушедшими с рынка", - сказал гендиректор фармкомпании "Фарм Эйд" Азамат Метов.

По его словам, грядет нехватка современных моноклональных антител, биологических и химических препаратов, противоонкологической терапии, вакцин.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с различными тестами и анализами. "Основным вызовом для российского рынка медицинских исследований, спрос на которые будет активно расти, в 2023 году станет уход иностранных производителей диагностических реагентов, комплектующих и оборудования, использовавшихся отечественными лабораториями и клиниками", - поделился гендиректор R&D лаборатории "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов.