Россия, Ирак и Казахстан стали главными экспортерами нефти в Турцию

28 дек. 7:53

В Управлении по контролю и регулированию энергетического рынка Турции назвали лидеров по поставкам нефти в страну по данным за октябрь 2022 года.

Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в октябре сократился на 0,04% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 203 519 тонн.

Сообщается, что импорт нефти-сырца в октябре снизился на 0,3% до 2 884 087 тонн. Импорт дизельного топлива сократился на 17,5% - до 862 282 тонн. Также осуществлялся импорт бензина, авиационного и судового топлива, мазута и другие продукты нефтепереработки.

Главным поставщиком нефти в Турцию стала Россия – 2 млн 174 тыс тонн. В тройку лидеров вошли также Ирак – 860 тыс тонн и Казахстан – 226 567 тонн.

Продажи нефтепродуктов сократились на 8,7% - до 2 652 239 тонн.