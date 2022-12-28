В АТОР перечислили страны, где еще действует масочный режим

28 дек. 7:19

Не все страны сняли введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, требования носить маски и предъявлять справки сохраняются на некоторых популярных у россиян направлениях.

Маски обязательны в общественном транспорте Кипра, Канарских островов и юга Испании, Вены (Австрия), регионов Саксонии и Баварии (Германия). Допускаются только маски с классом защиты FFP-2, сообщили в АТОР о ковидных ограничениях в Европе.

Маски в закрытых помещениях обязательно носить в Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае (включая Гонконг). В Японии масочный режим носит рекомендательный характер, но местные жители продолжают ходить в масках.

В США - Нью-Йорк и Калифорния - население также носит маски, несмотря на то, что данная мера необязательна.

В последнее время ужесточились антиковидные требования в Китае, в Бразилии - масочный режим введен в аэропортах и на авиарейсах, в Индии - по прилете проводится выборочное тестирование пассажиров на ковид, при посещении Тадж-Махала и других общественных мест, просят отрицательные тесты или сертификаты о вакцинации.