Израиль проведет раскопки библейской Силоамской купели

28 дек. 7:06

На территории археологического парка Город Давида в Израиле вскоре начнут раскопки Силоамской купели, сообщает Управление древностей Израиля, пишет газета Jerusalem Post.

Археологи будут работать на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели. Согласно преданию, в этом месте Иисус исцелил человека от слепоты. Данная купель, как считают специалисты, являлась частью системы водоснабжения Иерусалима во времена правления иудейского царя Езекии. Возможно она использовалась для ритуальных омовений.

"Силоамская купель… - это место исторического, национального и международного значения", - заявил мэра Иерусалима Моше Лион. По его словам, городо после долгого ожидания "скоро сможет вновь открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим".

Туристы смогут следить за проведением раскопок, а когда работы завершатся, Силоамская купель будет добавлена к маршруту паломников, который начинается в Городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.