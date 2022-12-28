Windows вернулся в Россию

28 дек. 6:41

Компания Microsoft разрешила установку операционной системы Windows пользователям из России, пишут "Известия".

В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления до последней версии - Windows 11. Раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен россиянам.

"Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows... Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN", - пишет издание.

Отмечается, что российским пользователям доступны как последняя версия Windows 11 22H2, так и предыдущие Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

По словам экспертов, загруженный Windows не удастся активировать без ключа.