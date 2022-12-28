Главный тренер "Сабаила" покинул свой пост

28 дек. 5:25

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Сабаил" Махмуд Гурбанов подал заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

Наблюдательный совет бакинской команды удовлетворил просьбу 49-летнего специалиста. О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшие несколько дней.

После 18 туров "Сабаил" занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе команды 10 очков.

Напомним, Махмуд Гурбанов возглавлял "Сабаил" с конца мая 2022 года.