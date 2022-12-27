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Глава Ингушетии исполнил новогодние желания трех маленьких жителей республики

Глава Ингушетии исполнил новогодние желания трех маленьких жителей республики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Старт акции в регионе был дан 16 декабря.

Во вторник, 27 декабря, Калиматов лично вручил подарки трем юным жителям республики. Семилетняя Амина Марзиева получила каркасный бассейн, Абдуллах Бузуртанов - электромобиль, а Амалия Могушкова - гитару.

Глава Ингушетии также пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия и побольше добрых событий в 2023 году.

Глава Ингушетии исполнил новогодние желания трех маленьких жителей республики
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