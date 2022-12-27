Полиции Ставрополя подарили новый полицейский участок

27 дек. 23:48

На юго-западе Ставрополя открылся новый полицейский участок, сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Участковый пункт 3 появился на улице Генерала Маргелова, 7/2. Он расположен рядом с учебными учреждениями и жилыми домами. Как отметил генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин, теперь участковые смогут быстрее выезжать на вызовы.

В открытии приняли участие губернатор Владимир Владимиров и мэр города Иван Ульянченко. Им показали служебные помещения, компьютеры с выходом в интернет и другое оснащение участкового пункта.