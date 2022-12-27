В турнире по борьбе в Карачаево-Черкесии приняли участие 350 спортсменов из СКФО

27 дек. 22:57

В Карачаево-Черкесии состоялись соревнования по борьбе "Битва в Домбае". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В турнире, прошедшем в поселке Домбай, участвовали 350 спортсменов из Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 7 до 20 лет и старше. Состязания проводились в дисциплинах как грэпплинг и панкратион.

Организаторы турнира - Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии, Российский союз боевых искусств, Министерство физической культуры и спорта КЧР, комплексная спортивная школа "Победа", передает ТАСС.